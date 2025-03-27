Λογαριασμός
Την Κυριακή αλλάζει η ώρα - Μία ώρα «μπροστά» τα ρολόγια

Συγκεκριμένα, οι δείκτες θα αλλάξουν στις 03:00 τα ξημερώματα και θα δείξουν 04:00 η ώρα.

Η μετάβαση στη θερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Μαρτίου, με τους δείκτες των ρολογιών να προχωρούν μία ώρα μπροστά.

H ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αλλαγή της ώρας έχει ως εξής :

«Υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 30 Μαρτίου 2025 ολοκληρώνεται η εφαρμογή της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συνεπώς, οι πολίτες θα πρέπει να προσαρμόσουν τα ρολόγια τους μετακινώντας τα μία ώρα μπροστά, δηλαδή από τις 03:00 π.μ. στις 04:00 π.μ.».

