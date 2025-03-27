Ενα απίστευτο περιστατικό έγινε σήμερα στο κέντρο της Λαμίας, στην πλατεία Πάρκου, με πρωταγωνιστή γνωστό Αρχιμανδρίτη και Ηγούμενο της Φθιωτικής Εκκλησίας.

Ο ιερωμένος σε αμόκ έβριζε χυδαία και χτυπούσε αστυνομικούς γιατί του πήραν τις πινακίδες, ενώ σοκαρισμένοι οι πολίτες δεν πίστευαν αυτό που έβλεπαν

Ο συγκεκριμένος Αρχιμανδρίτης προκάλεσε ελαφρύ τροχαίο και στη συνέχεια άφησε το αυτοκίνητο σε σημείο που εμπόδιζε την κυκλοφορία για αρκετή ώρα. Όταν επέστρεψε στο όχημά του βρήκε τους τροχονόμους να κάνουν τη δουλειά τους και να έχουν αφαιρέσει τις πινακίδες.

Ο ιερωμένος αρχικά προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς ότι είχε πάει να κοινωνήσει ετοιμοθάνατη, δείχνοντας μάλιστα και το Άγιο Δισκοπότηρο στους αστυνομικούς. Ακολούθως εκτός εαυτού ο «πανοσιολογιώτατος» άρχισε να βρίζει και να προσπαθεί να χειροδικήσει σε βάρος των αστυνομικών, που μάταια προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν, μαζί με διάφορους γνωστούς του!

«Δεν σας βλέπω, δεν σας υπολογίζω θα πάρω τηλέφωνο τον Υπουργό να σας διώξει», ήταν μία από τις απειλές που εκτόξευσε ενώ προς τον αστυνομικό που τον κρατούσε, ενώ του «ευχήθηκε» και «Πάσχα να μη σε βρει»!

Χρειάστηκε να επιστρατευτούν δύο πληρώματα ΔΙΑΣ της Άμεσης Δράσης και επιπλέον συμβατικό αυτοκίνητο της Ασφάλειας για να προσάγουν τον έξαλλο Αρχιμανδρίτη στο Τμήμα.

«Είναι αλήτες, είναι γαϊδούρια, του Κασσελάκη παιδάκια είναι…», ήταν η τελευταία ατάκα που μοιράστηκε με το πλήθος που είχε μαζευτεί, προτάσσοντας συγχρόνως και το μεσαίο δάχτυλο!

Πηγή: skai.gr

