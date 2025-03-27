Παπούλια στη δίκη του Φιλιππίδη: Κατέβασε το παντελόνι του και μου έδειξε τα γεννητικά του όργανα

Με την κατάθεση της ηθοποιού Εβελίνας Παπούλια συνεχίστηκε σήμερα, η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για τις δυο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του, ενώ νωρίτερα κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας και η Κάτια Δανδουλάκη.

«Είμαι εδώ γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να είμαι και εγώ ένα από τα θύματα του Πέτρου Φιλιππίδη. Απλά εκείνη την περίοδο είχε ανάγκη εμένα και όχι εγώ εκείνον. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός και μέτριος σκηνοθέτης», είπε στην κατάθεσή της η ηθοποιός και τόνισε λέγοντας «κατέληξα ότι είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος. Αν έλεγε ένα συγγνώμη θα είχαν τελειώσει όλο….Το ταλέντο του είναι τόσο τεράστιο που πολλές φορές σε ένα τεράστιο ταλέντο κανείς λάθος σε πολλά πράγματα. Δεν είναι τυχαίος διότι πίσω του υπήρχε μια πολύ ισχυρή οικογένεια», κατέθεσε η ηθοποιός.

Μάλιστα ανέφερε και ένα περιστατικό που έζησε με τον κατηγορούμενο όταν συνεργάστηκαν στο θέατρο: «Το 1996 μια φίλη έμεινε έγκυος και έπρεπε να της κάνω αντικατάσταση. Κάποια στιγμή είμαι στο πίσω μέρος και Πέτρος είναι κρυμμένος πίσω από τις κουίντες. Όπως παίζω και γυρνάω, τον βλέπω να κατεβάζει παντελόνι και εσώρουχο και να μου επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα. Έπαθα σοκ αλλά συνέχισα να παίζω. Το έκανε ακόμα μία φορά. Δεν θυμάμαι εάν το έκανε και τρίτη».

Στη συνέχεια, στην κατάθεσή της είπε πως: «Στην πορεία συνέβη ακόμη ένα γεγονός, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν. Κάποιοι στιγμή με είχε φωνάξει στο καμαρίνι και ενώ μιλάγαμε για άσχετα πράγματα με άρπαξε και πήγε να μου βάλει χέρι. Τον απώθησα. Την επόμενη ημέρα όμως ήρθε στο δικό μου καμαρίνι έκλεισε την πόρτα και άρχισα να νιώθω κάπως παράξενα. Του είπα "βγες έξω, θέλω να αλλάξω". Θεωρώ ότι τη γλύτωσα με έναν τρόπο. Ίσως όταν αγριεύει το μάτι μου να γίνομαι κάπως τρομοκρατική. Οπότε μπαίνει ένα στοπ».

Η δίκη συνεχίζεται.



Πηγή: skai.gr

