«Ανθρωποκυνηγητό» έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης, με έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία, χθες το μεσημέρι, στους Θρακομακεδόνες.

Οι δράστες εκτέλεσαν έναν 45χρονο πυροβολώντας τον στο κεφάλι, ενώ ένας 46χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Λίγο μετά τα τη μία το μεσημέρι, οι δυο άνδρες βρίσκονταν στη συμβολή της Αριστοτέλους με την Κομοτηνή όταν τους προσέγγισε το όχημα με τους εκτελεστές. Νωρίτερα, είχε κλαπεί ένα όχημα στο κέντρο της Αθήνας και φέρεται να επέβαιναν σε αυτό. Στη θέα τους τα θύματα προσπάθησαν να τρέξουν, με τους κακοποιούς να τους πυροβολούν εξ επαφής.



Ο χώρος αποκλείστηκε από άνδρες της Ασφάλειας, που συνέλεξαν κάλυκες από δύο πιθανότατα πιστόλια που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Άμεσα ξεκίνησαν τη λήψη καταθέσεων από πιθανούς αυτόπτες μάρτυρες και στενό περιβάλλον, ενώ προσπαθούν να συλλέξουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Τα αρμόδια στελέχη της αστυνομίας που έχουν αναλάβει την υπόθεση, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τόσο το όχημα των δραστών με το οποίο διέφυγαν, όσο και τις δραστηριότητες που είχαν τα θύματα, προκειμένου να βρουν το κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης.



Ο 45χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές το 2009, όταν σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ο 46χρονος τραυματίας, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος πρόσφατα είχε έρθει στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος θεωρείται «άγνωστος» για τις ελληνικές Αρχές καθώς δεν είχε απασχολήσει ποτέ στη χώρα μας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο, το ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.