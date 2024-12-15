Στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης στους Θρακομακεδόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με πληροφορίες. Το επεισόδιο φέρεται ότι έγινε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους και Κομοτηνής.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο νεκρός φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο. Από το ίδιο σημείο διακομίστηκε σε νοσοκομείο άλλος ένας άνδρας με σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι δράστες επέβαιναν σε λευκό Ι.Χ, το οποίο είχε κλαπεί το πρωί της Κυριακής από τα Πατήσια.

Ο νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι Ελληνας, ιδιοκτήτης καφέ-μπαρ στο Περιστέρι. Το 2009 είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα εκβιαστών, αλλά έκτοτε δεν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές. Ηταν περίπου 50 ετών και εκμεταλλευόταν εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Μύκονο.

Ο τραυματίας είναι Αλβανός πολίτης, που είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα από το Ντουμπάι.

Το επεισόδιο συνέβη μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους που κινούνταν στην περιοχή, από άγνωστους δράστες που κατά πληροφορίες προσέγγισαν τα θύματα πυροβολώντας τα από μικρή απόσταση πριν διαφύγουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.