Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα» - ​«Έσπασαν την πόρτα της κουζίνας»

Μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Δημητρίου προκάλεσε το βράδυ της Πέμπτης η διάρρηξη και η επεισοδιακή καταδίωξη των δραστών, οι οποίοι κατά τη διαφυγή τους εμβόλισαν δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς.



Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων και πυροβόλησαν πέντε με έξι φορές χτυπώντας τα λάστιχα του οχήματος των διαρρηκτών, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στην οδό Κατριβάνου, όμως οι δράστες διέφυγαν πεζή. Ταυτόχρονα, στην οδό Αντιόπης, όπου έγινε η διάρρηξη επικρατούσε πανικός.



«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε αρχικά ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ.



Μια άλλη γυναίκα που διαμένει σχεδόν δίπλα στο σπίτι όπου έγινε η διάρρηξη τόνισε ότι εκείνη την ώρα ήταν μαζί με τα παιδιά της, τα οποία έχουν τρομοκρατηθεί.



«Κατέβαινα την Αντιόπης (σ.σ. ο δρόμος που βρίσκεται το σπίτι στο οποίο έγινε η διάρρηξη) μαζί με τα δύο μου παιδιά. Ήμουνα με το καρότσι και καθώς κατευθυνόμουνα κάτω για να πάω μέσα ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί, πάρα πολύ έντονα. Ήμουνα με τον ξάδερφό μου, ήμασταν εδώ μαζί κάτω. Πανικοβληθήκαμε. Έσκασαν ακριβώς δίπλα οι πυροβολισμοί, κοντά μας και τρέχαμε πανικόβλητοι. Μπήκαμε μες στο σπίτι. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα, ήτανε σοκ όλο αυτό που έγινε» σημείωσε.



Όπως εξηγεί, «τα παιδιά έχουν τρομοκρατηθεί. Ειδικά ο μεγάλος μου γιος, είναι 4 χρονών, έχει τρομοκρατηθεί πάρα πολύ, φοβάται. Με το ζόρι τον έχω κοιμίσει αυτή τη στιγμή». Η ίδια κάτοικος της περιοχής επισημαίνει ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες διαρρήξεων και ληστειών στη γειτονιά, καθώς και ότι έχει καταγραφεί απόπειρα βιασμού απέναντι από το σπίτι της.

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: «Μπήκαν ανάποδα στη λεωφόρο, θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα, να παρέμβει ο υπουργός»

Στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, ο οποίος αρχικά είπε ότι το ευτυχές είναι ότι δεν προέκυψε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.



«Οι αστυνομικοί κατέφθασαν πάρα πολύ γρήγορα. Συνάντησαν τελικά τους δράστες εδώ παρακάτω. Έπεσαν οι μηχανές των αστυνομικών και [οι αστυνομικοί] πυροβόλησαν τα λάστιχα του αυτοκινήτου το οποίο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες και προσπαθούσαν να διαφύγουνε. Όμως κατάφεραν και διέφυγαν. Το αυτοκίνητο έχει βρεθεί λίγο παρακάτω» δήλωσε αρχικά ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου.



«Αυτό που έχουμε να πούμε στην ουσία είναι ότι, πρώτον, ότι η αστυνομία έδρασε, αλλά η παραβατικότητα δυστυχώς πλέον έχει ξεφύγει. Και απαιτούνται από τους πολίτες άμεσα μέτρα. Αύξηση, αύξηση των δυνάμεων, αύξηση των υποδομών, ενίσχυση της αστυνομίας, διότι δεν είναι δυνατόν απόγευμα, 8:00 η ώρα, στο κέντρο μιας πόλης, εκατό μέτρα από το Δημαρχείο, να εξελίσσονται αυτά τα πράγματα, που είναι ευτύχημα ότι εκείνη την ώρα δεν περνούσε μία μητέρα με το παιδί της ή οποιοσδήποτε πολίτης στο δρόμο» προσέθεσε.

Καταλήγοντας ο κ. Μαμαλάκης είπε: «Είναι άξιον αναφοράς ότι κατά την καταδίωξη οι δράστες μπήκαν ανάποδα στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα; Επαναλαμβάνω, πολίτες κατέβαιναν το δρόμο, αυτοκίνητα κατέβαιναν το δρόμο και οι δράστες ανάποδα. Θα μπορούσε να είχαμε θύματα αυτή τη στιγμή. Ζητάμε άμεση παρέμβαση του Υπουργού, άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων».

​«Έσπασαν την πόρτα της κουζίνας, όλες οι ντουλάπες είναι έξω» - Τι λέει ο γιος της ιδιοκτήτριας για τη διάρρηξη στον Άγιο Δημήτριο

Στις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οδού Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο έγινε στόχος διαρρηκτών το βράδυ της Πέμπτης (13/11), αναφέρθηκε ο γιος της ιδιοκτήτριας, περιγράφοντας πώς οι δράστες κατάφεραν να μπουν αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε.



​Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τις 8 το βράδυ.



​«Γύρω στις 8 παρά τέταρτο, γύρω στις 8 μάλλον, με πήρε τηλέφωνο ο αδελφός μου ότι του είχαν τηλεφωνήσει ότι έγινε διάρρηξη στο σπίτι εδώ, στο πατρικό. Μένω λίγο παρακάτω εγώ», σημείωσε αρχικά.



​Περιγράφοντας τον τρόπο δράσης των διαρρηκτών, είπε: «Είχαν ανέβει από την κεντρική σκάλα και έχουν ανοίξει την πόρτα της κουζίνας. Έχουν σπάσει το κάτω κομμάτι και έχουνε μπει μέσα».



​Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από γείτονα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και καταδίωξη.



​«Ξέρουμε μονάχα ότι τους κυνήγησαν οι αστυνομικοί, γιατί τους είδε κάποιος από αυτή την πολυκατοικία την ώρα που μπαίνανε. Και την ώρα που βγαίνανε, οι αστυνομικοί ήταν ήδη εδώ. Και τους κυνηγήσανε», τόνισε.



​Όπως πρόσθεσε, υπήρξε και συμπλοκή των δραστών με τους αστυνομικούς: «Έχουμε μάθει ότι χτυπήσαν τους αστυνομικούς, τις δύο μηχανές τις ρίξανε κάτω λίγο παρακάτω και ότι το αυτοκίνητο των διαρρηκτών μάλλον βρέθηκε».



​Ο γιος της ιδιοκτήτριας ανέφερε ότι η μητέρα και ο αδελφός του μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα για να κάνουν καταγγελία και να έρθει η σήμανση για αποτυπώματα, επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένειά του είναι «πολύ ταραγμένη».

​Για την εικόνα που αντίκρισαν μέσα στο σπίτι, δήλωσε: «Δεν ξέρουμε αν έχουν πάρει κάτι ακόμα. Τα βασικά είναι πάνω, δηλαδή υπολογιστές, τηλεοράσεις και τέτοια δεν τα έχουν πάρει. Τώρα, όλα τα ρούχα και όλες οι ντουλάπες είναι βγαλμένες έξω. Και τα συρτάρια».

Δείτε βίντεο από το σημείο των πυροβολισμών με τους κάλυκες

Το ακινητοποιημένο όχημα των δραστών

