Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και του Φιλίππου του Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:04 - Δύση ήλιου: 17:14 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά

Σελήνη 24.2 ημερών



