Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 14 Νοεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και του Φιλίππου του Αποστόλου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *
- Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, Φιλιππάκης, Φιλίτσα
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:04 - Δύση ήλιου: 17:14 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 9 λεπτά
Σελήνη 24.2 ημερών
Πηγή: skai.gr
