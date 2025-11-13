Του Μάκη Συνοδινού

Κινηματογραφικό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν ειδοποιήθηκε η άμεση δράση για διάρρηξη σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, την ώρα που οι δράστες - 4 σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες - επέβαιναν σε αυτοκίνητο προκειμένου να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα να σταματήσουν αλλά οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και εμβόλισαν τις μηχανές της ΔΙΑΣ τραυματίζοντας ελαφρά τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί σε μια προσπάθεια να τους ακινητοποιήσουν πυροβόλησαν στα λάστιχα του αυτοκινήτου ενώ οι δράστες διέφευγαν.

Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε πριν λίγο στην οδό Κατριβάνου στη Δάφνη ενώ οι δράστες αναζητούνται.

