Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή Δεμένικα, της Πάτρας.

Επί τόπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.

Όσον αφορά στα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

