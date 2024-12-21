Συνελήφθησαν δύο άντρες για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στην Νέα Ιωνία

Συνελήφθησαν την Πέμπτη δύο έλληνες, ηλικίας 50 και 39 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης διακεκριμένων κλοπών που έχουν διαπραχθεί από εργαστήριο γλυπτικής, που έχει αναγνωριστεί ως μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού συγκροτήματος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας έθεσαν σε επιτήρηση το εργαστήριο για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το πρωί της Πέμπτης οι αστυνομικοί εντόπισαν τους 2 κατηγορούμενους εντός του εργαστηρίου τη στιγμή που αφαιρούσαν έργα τέχνης. Στη θέα των αστυνομικών οι κατηγορούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν όμως οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικών της 'Αμεσης Δράσης τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι οι 2 κατηγορούμενοι κατά την τελευταία εβδομάδα προέβαιναν σε κατ' εξακολούθηση διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης με την εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων να υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 300.000 ευρώ ενώ κατά την αφαίρεση των αντικειμένων προκάλεσαν φθορές τόσο στο κτήριο όσο και σε άλλα έργα τέχνης.

Κατά τη σύλληψή τους, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και πλήθος έργων τέχνης όπως:

- ομοίωμα ανθρώπινης κεφαλής με καπέλο με γείσο (Έργο Σόλων),

- ανθρώπινο ομοίωμα μικρού μεγέθους με χέρια ως κλαδιά (Έργο Σαμάνος),

- ομοίωμα γυναικείας φιγούρας,

- μπρούτζινο ομοίωμα εντόμου με ψηφίδες,

- 4 μπρούτζινα ομοιώματα φύλλου και ποδός,

- 2 μπρούτζινες σωλήνες,

- 22 μπρούτζινα ελάσματα,

- 7 χάλκινοι κρίκοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

