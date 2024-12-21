Μαρκόπουλο: Αντίποινα για τον θάνατο του 5χρονου οι χθεσινοί πυροβολισμοί

Αντίποινα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στο Μαρκόπουλο τον Νοέμβριο, ήταν το χθεσινό περιστατικό πυροβολισμών μεταξύ Ρομά που σημειώθηκε το απόγευμα στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες φέρεται να ανήκουν στο περιβάλλον του 5χρονου παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του από σφαίρα στις αρχές Νοεμβρίου στο Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές αφορούν ναρκωτικά.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στην σύλληψη ενός ατόμου, τον οποίο έχουν κατονομάσει οι δύο τραυματισμένες γυναίκες.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 χθες το βράδυ στην οδό Φιλομήλας στο Μαρκόπουλο. Οι δράστες – Ρομά σύμφωνα με πληροφορίες – επέβαιναν σε τρία αυτοκίνητα.

Έξω από εργαστήριο πλαστικών, πυροβόλησαν εναντίον άλλων Ρομά με αποτέλεσμα των τραυματισμό δύο γυναικών. Tα θύματα είναι ηλικίας 31 και 35 ετών και φέρουν τραύματα στα χέρια και τα πόδια.

Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ στην περιοχή έγιναν αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: skai.gr

