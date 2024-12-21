Φρίκη στο Ηράκλειο: Πατέρας κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση κακοποίηση της ανήλικης κόρης του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας θλίψη και οργή στην κοινωνία του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretapost, πατέρας περίπου 60 ετών, κατηγορείται ότι κακοποιούσε κατ’ εξακολούθηση την ανήλικη κόρη του.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θερίσσου, με τις αρχές να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος πατέρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου ανακρίθηκε.

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο πατέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Την ίδια στιγμή, γίνεται γνωστό πως η μητέρα του παιδιού βρισκόταν στο εξωτερικό, αφήνοντας τον πατέρα υπεύθυνο για τη φροντίδα του παιδιού.

Η αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με πολλούς να αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πώς μπορεί να συνέβη κάτι τόσο αποτρόπαιο μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον.

Ψυχολογική υποστήριξη στην ανήλικη

Το κορίτσι έχει μεταφερθεί στην παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, όπου υποστηρίζεται από εξειδικευμένη ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό.

Πηγή: Cretapost.gr

