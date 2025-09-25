Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυροβολισμοί μέσα στη νύχτα στην Ηλιούπολη - Βρέθηκαν δύο κάλυκες

Άγνωστοι σε δίκυκλο πυροβόλησαν σε είσοδο πολυκατοικίας - Αναζητούνται από τις αρχές οι δράστες

περιπολικο

Του Μάκη Συνοδινού

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε γειτονιά της Ηλιούπολης, και συγκεκριμένα στην οδό Χαλκοκονδύλη, όταν λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα άγνωστοι που επέβαιναν σε δίκυκλο πυροβόλησαν σε είσοδο πολυκατοικίας.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός από τους πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες και ένα φυσίγγιο.

Η αστυνομία αναζητά τους δράστες. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηλιούπολη πυροβολισμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark