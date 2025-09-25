Πυροβολισμοί μέσα στη νύχτα στην Ηλιούπολη - Βρέθηκαν δύο κάλυκες

Του Μάκη Συνοδινού
Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε γειτονιά της Ηλιούπολης, και συγκεκριμένα στην οδό Χαλκοκονδύλη, όταν λίγο μετά τη 1 μετά τα μεσάνυχτα άγνωστοι που επέβαιναν σε δίκυκλο πυροβόλησαν σε είσοδο πολυκατοικίας.
Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός από τους πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες και ένα φυσίγγιο.
Η αστυνομία αναζητά τους δράστες.
Πηγή: skai.gr
