Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό νυχτερινού λεωφορείου στην Αθήνα

Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και διαπιστώθηκε πως του έσπασε η κάτω γνάθος - Ο δράστης αναζητείται 

Λεωφορείο

Απρόκλητη επίθεση από έναν επιβάτη κατήγγειλε πως δέχτηκε οδηγός νυχτερινής λεωφοριακής γραμμής, στην Αθήνα. 

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο λεωφορείο 500, που κάνει την διαδρομή Πειραιάς – Κηφισιά.

Όπως υποστηρίζει ο οδηγός, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, σταμάτησε το λεωφορείο για να κατέβει ο επιβάτης, ο οποίος ωστόσο πήγε προς το μέρος του και χωρίς λόγο, τον γρονθοκόπησε.  

Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και διαπιστώθηκε πως του έσπασε η κάτω γνάθος. Ο άνθρωπος πήρε εξιτήριο, ενώ ο δράστης αναζητείται.

οδηγός λεωφορείο Επίθεση
