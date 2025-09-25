Επιβάτης γρονθοκόπησε οδηγό νυχτερινού λεωφορείου στην Αθήνα

Απρόκλητη επίθεση από έναν επιβάτη κατήγγειλε πως δέχτηκε οδηγός νυχτερινής λεωφοριακής γραμμής, στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο λεωφορείο 500, που κάνει την διαδρομή Πειραιάς – Κηφισιά.

Όπως υποστηρίζει ο οδηγός, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, σταμάτησε το λεωφορείο για να κατέβει ο επιβάτης, ο οποίος ωστόσο πήγε προς το μέρος του και χωρίς λόγο, τον γρονθοκόπησε.

Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και διαπιστώθηκε πως του έσπασε η κάτω γνάθος. Ο άνθρωπος πήρε εξιτήριο, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.