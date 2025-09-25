Αντιμέτωπος με μια συντριπτική - για την δημόσια εικόνα του - καταδίκη, ήρθε την Τετάρτη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, ένας 49χρονος Χανιώτης δικηγόρος που κρίθηκε ένοχος για απιστία σε βάρος οικογένειας.

Συγκεκριμένα, είχε αποσπάσει 6.400 ευρώ για υπόθεση σοβαρού τροχαίου από τους πελάτες του, χωρίς όμως ποτέ να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες νομικής εκπροσώπησης.

Ο 49χρονος, καταδικάστηκε σε ποινή 12 μηνών φυλάκισης με αναστολή ενώ σε βάρος του - σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr – έχει κινηθεί και η πειθαρχική διαδικασία από τον δικηγορικό σύλλογο Χανίων.

O ίδιος αρνήθηκε τα πάντα, παρουσιάζοντας μια δική του εκδοχή για να δικαιολογήσει τους χειρισμούς του – ή μάλλον την απουσία τους – η οποία όμως δεν έγινε πιστευτή από το δικαστήριο που τον καταδίκασε σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

