Εδώ και αρκετό καιρό στις ΗΠΑ υπάρχουν αναφορές για «φαντάσματα» που καταγράφουν οι κάμερες των οχημάτων Tesla, όταν περνούν έξω από νεκροταφεία.

Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά «μεταφυσικά» βίντεο από τις οθόνη των αυτοκινήτων, όπου ξαφνικά προβάλλονται ανθρώπινες σκιές χωρίς όμως να υπάρχουν εκείνη την ώρα πεζοί ή άλλα εμπόδια στον δρόμο.

👻Tesla Catches a Ghost in a Cemetery? 📷s pic.twitter.com/kXzKsmHHAW — Horrifying (@Horrifying0) September 6, 2025

Tesla vision appears to pick up ghosts at a cemetery pic.twitter.com/vkrsozxV2C — Not A Number (@myhiddenvalue) November 23, 2024

Η «μόδα» έφτασε πλέον και στην Ελλάδα, καθώς στα social media ανέβηκε ένα βίντεο με «ψυχές» έξω από νεκροταφείο, τις οποίες… διαισθάνθηκε και κατέγραψε η η κάμερα του Tesla που οδηγούσε μια κοπέλα

Η ανάρτηση έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες σχόλια, κυρίως χιουμοριστικά.

Πολλοί δίνουν έμφαση στο «φάντασμα με το ποδήλατο» ενώ ένας άλλος χρήστης προσπαθεί να εξηγήσει λογικά το φαινόμενο γράφοντας:

«Το AI μοντέλο της Tesla έχει εκπαιδευτεί να βλέπει σχήματα και να τα μεταφράζει σε εικονίδια (π.χ. άνθρωπος, ποδήλατο, κώνος). Όταν μπερδευτεί (ιδίως σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού) , προβάλλει φιγούρες που δεν υπάρχουν πραγματικά. Έχει καταγραφεί σε πολλά μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.