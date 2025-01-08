Εκτός κινδύνου, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται ο 37χρονος τραυματίας της επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, επί της οδού Σωκράτους 4, στην Αγία Βαρβάρα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ, όταν ο τραυματίας δέχθηκε πυροβολισμούς από καραμπίνα, όπως αποδεικνύεται από τα φυσίγγια που περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο. Ο 37χρονος φέρει τραύματα στον θώρακα και τον λαιμό.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και τα αίτια της επίθεσης, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενοι να είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν προσωπικές διαφορές.
