Ληστεία με καλάσνικοφ και λεία χιλιάδων ευρώ σε μίνι μάρκετ σε χωριό της Αγιάς

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή της Αγιάς κατήγγειλε αργά το βράδυ της Τρίτης ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ.



Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ιδιοκτήτης που διατηρεί τη μικρή επιχείρηση στο χωριό Καλαμάκι Αγιάς, επικοινώνησε με την αστυνομία και κατήγγειλε πως την ώρα που έκλεινε το κατάστημά του, δέχθηκε επίθεση από τρεις άντρες – πιθανότατα αλβανικής καταγωτής – οι οποίοι κρατούσαν όπλα τύπου καλάσνικοφ. Υποστήριξε πως του ζήτησαν τα χρήματα που είχε στο κατάστημα και πως τους παρέδωσε ποσό 4.000 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.

