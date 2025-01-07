Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ληστεία με καλάσνικοφ και λεία χιλιάδων ευρώ σε μίνι μάρκετ σε χωριό της Αγιάς

Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε πως την ώρα που έκλεινε το κατάστημά του, δέχθηκε επίθεση από τρεις άντρες οι οποίοι κρατούσαν όπλα τύπου καλάσνικοφ

Ληστεία με καλάσνικοφ και λεία χιλιάδων ευρώ σε μίνι μάρκετ σε χωριό της Αγιάς

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σε ένα μικρό χωριό στην περιοχή της Αγιάς κατήγγειλε αργά το βράδυ της Τρίτης ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ.


Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ιδιοκτήτης που διατηρεί τη μικρή επιχείρηση στο χωριό Καλαμάκι Αγιάς, επικοινώνησε με την αστυνομία και κατήγγειλε πως την ώρα που έκλεινε το κατάστημά του, δέχθηκε επίθεση από τρεις άντρες – πιθανότατα αλβανικής καταγωτής – οι οποίοι κρατούσαν όπλα τύπου καλάσνικοφ. Υποστήριξε πως του ζήτησαν τα χρήματα που είχε στο κατάστημα και πως τους παρέδωσε ποσό 4.000 ευρώ.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα Ληστεία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark