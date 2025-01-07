Νέοι κανόνες ΕE για ασφάλεια και βιωσιμότητα δομικών προϊόντων σηματοδοτούν νέο βήμα

Σήμερα, τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός για τα δομικά προϊόντα. Ο κανονισμός εκσυγχρονίζει τους κανόνες του 2011, διευκολύνει την πώληση δομικών προϊόντων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), υποστηρίζει καινοτόμες κατασκευαστικές τεχνικές, και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα.

Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες συνιστούν ένα σημαντικό βήμα για την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα. Τα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων θα παρέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης επιδόσεων και συμμόρφωσης, των πληροφοριών ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης. Αυτό θα καταστήσει εφικτό και τον αξιόπιστο υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα ενός κτιρίου.

Ο νέος κανονισμός για τα δομικά προϊόντα φέρνει επανάσταση στον κατασκευαστικό τομέα. Βοηθά τους κατασκευαστές, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τους καταναλωτές και τις δημόσιες αρχές να κάνουν τις σωστές επιλογές με βάση την απόδοση και την ανθεκτικότητα των δομικών προϊόντων.

Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του κατασκευαστικού τομέα. Θα επιτρέψει στην ΕΕ να προωθήσει καινοτόμες και βιώσιμες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των προκατασκευασμένων ή αρθρωτών στοιχείων, όπως τα συστήματα πρόσοψης. Η διεύρυνση της χρήσης μεθόδων κατασκευής εκτός εργοταξίου θα μειώσει το κόστος και θα επιταχύνει την παράδοση απαραίτητων κατοικιών, νεόδμητων και ανακαινισμένων. Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να αποφέρουν μείωση των αποβλήτων των κατασκευών κατά 10-15% στις φάσεις παραγωγής και κατασκευής. Επιπλέον, οι προκατασκευασμένες μονάδες μπορούν να αποσυναρμολογούνται και να αναδιαμορφώνονται ώστε η χρήση τους να αναπροσαρμόζεται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αυξάνοντας περαιτέρω τα οφέλη βιωσιμότητας.

Αθηνά Παπακώστα

