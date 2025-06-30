Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν μετά από επιχείρηση, πρωινές ώρες της Κυριακής (29/6) εντός οικισμού στα Άνω Λιόσια, 29χρονο, ο οποίος πυροβόλησε τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας μέρας (29/6) κατά ριπάς με τροποποιημένο πιστόλι έξω από νυχτερινό κέντρο στην περιοχή της Τρούμπας προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τον τραυματισμό κατοίκων και θαμώνων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέστησαν ειδική ομάδα η οποία άμεσα ταυτοποίησε τον 29χρονο ως δράστη ενώ σχεδιάστηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του εντός οικισμού των Άνω Λιοσίων.

Ο 29χρονος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει πηδώντας σε παρακείμενη ταράτσα και έπειτα στο δρόμο όμως ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς παρά τη σθεναρή αντίδρασή του.

Επιπρόσθετα στην κατοχή των αστυνομικών περιήλθε βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο 29χρονος να πυροβολεί κατά ριπάς με το τροποποιημένο πιστόλι.

Ο 29χρονος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές καθώς έχει συλληφθεί 26 φορές για αδικήματα όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κλοπές, εκβίαση, παράβαση του νόμου περί όπλων κ.α.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

