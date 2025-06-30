Λογαριασμός
Πρόλαβαν τη φωτιά στο Αχλάδι Φθιώτιδας (Βίντεο)

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά πάνω από το Αχλάδι

Ελέγχθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε γεωργική έκταση στο Αχλάδι Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειαρχή, Ηλία Σανίδα, που μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3.

Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112 οι πολίτες στην περιοχή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

