Συνελήφθη χθες (29 Ιουνίου 2025) στη Μύκονο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ένας 45χρόνος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε για παράνομη οπλοκατοχή και απειλή κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων, αξιοποίηση προδικαστικού υλικού και επισταμένη επισκόπηση δεδομένων πεδίου, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης εμπλέκεται σε τουλάχιστον δυο περιπτώσεις επίδειξης όπλου (πιστόλι) που έφερε παράνομα και απειλής πολιτών, έξω από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οργανώθηκε ειδική αστυνομική δράση στο πλαίσιο της οποίας χθες πρώτες πρωινές ώρες εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος, κατά την έξοδο του από κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης και βρέθηκε στην κατοχή του επιμελώς κρυμμένο αεροβόλο πιστόλι, πιστή απομίμηση πυροβόλου όπλου επώνυμης εταιρίας.

Επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε δωμάτιο καταλύματος που διέμενε, κατά την οποία βρέθηκαν παρελκόμενα συσκευασίας του όπλου, καθώς και πλαστική συσκευασία με βολίδες-σφαιρίδια.

Τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: skai.gr

