Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης και συντήρησης του ΟΑΚΑ

Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης στις εμβληματικές μεταλλικές κατασκευές του Santiago Calatrava στο Ολυμπιακό Συγκρότημα. Αυτό έκανε γνωστό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής.

Όπως τόνισε, με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών, όπως η αμμοβολή και η υδροβολή, αποκαθίστανται η δομική αρτιότητα και η αισθητική λάμψη των μεταλλικών στοιχείων, αποδίδοντας ξανά την αρχιτεκτονική τους μεγαλοπρέπεια.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ, «δεν πρόκειται απλώς για μεταλλικές κατασκευές - είναι ζωντανά σύμβολα της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με δεκάδες ενεργά εργοτάξια και μικρά ή μεγάλα έργα σε εξέλιξη, συνεχίζουμε με προσήλωση το έργο της αναγέννησης ενός από τα σημαντικότερα σύγχρονα τοπόσημα της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.