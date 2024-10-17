Πυροσβεστική: 43 φωτιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Σε 43 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 39 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Σύλληψη και επιβολή διοικητικού προστίμου για εμπρησμό από αμέλεια στη Δράμα

Στη σύλληψη ενός 87χρονου άνδρα προχώρησαν χθες οι αρμόδιες αρχές, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Σκαλωτή Δράμας και η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Επιπλέον στον 87χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.636,71 ευρώ. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, συνελήφθη χθες από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ημεδαπός, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασική έκταση από αμέλεια, στην περιοχή Σκαλωτή του δήμου Δράμας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.636,71 ευρώ. Ο 87χρονος θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας.

Πηγή: skai.gr

