Ένας 45χρονος γιατρός, πατέρας 4 παιδιών, έχασε σήμερα άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Λαμίας - Δομοκού, στον κόμβο της Λαμίας.

Ο 45χρονος χειρουργός του νοσοκομείου της Λαμίας είχε τελειώσει τη βάρδιά του και με τη μηχανή του κινούνταν στο δρόμο προς τη Λαμία, με κατεύθυνση προς την εθνική οδό.

Στον κόμβο της Λαμίας ένα αγροτικό αυτοκίνητο με 82χρονο οδηγό προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, με συνέπεια η μηχανή που επέβαινε ο 45χρονος χειρουργός να πέσει με δύναμη πάνω στο αγροτικό.

O 45χρονος δεν μπόρεσε να αποφύγει το μοιραίο, καθώς ο δρόμος είναι κατηφορικός σ΄ εκείνο το σημείο και μετά την πρόσκρουση στο αγροτικό «απογειώθηκε» και έπεσε αρκετά μέτρα μακριά.

Δυστυχώς, αν και φορούσε κράνος, η σύγκρουση και η πτώση ήταν τόσο σφοδρές, που έχασε τη ζωή του.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο της Λαμίας δεν πίστευαν στα μάτια τους, καθώς λίγα λεπτά πριν ο συνάδελφός τους, τους είχε αποχαιρετήσει, τελειώνοντας τη βάρδιά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 3 τελευταία χρόνια είναι το τρίτο δυστύχημα που γίνεται ακριβώς στο ίδιο το σημείο, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και την ίδια αιτία, δηλαδή την προσπάθεια αυτοκινήτων να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο Λαμίας-Δομοκού. Και στις τρεις περιπτώσεις τα θύματα ήταν δικυκλιστές νεαρής ηλικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

