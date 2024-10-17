Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής ένας 45χρονος Σύρoς, κατηγορούμενος για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Ο 45χρονος Σύρος κατηγορείται ότι προσέγγισε το 6χρονο κοριτσάκι από το Μαρόκο με την οικογένεια του οποίου ήταν γείτονες, το οδήγησε στο διαμέρισμά του και το βίασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο από τη μητέρα του και οι γιατροί ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

