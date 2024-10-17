Θεσσαλονίκη: 10 χρόνια φυλακή σε 40χρονο για την δολοφονία με ακέφαλη σορό

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης καταδίκασε σε κάθειρξη 10 ετών έναν 40χρονο Ιρακινό που κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στη δολοφονία 30χρονου συμπατριώτη του, τη σορό του οποίου είχε βρεθεί ακέφαλη και διαμελισμένη, τον Σεπτέμβριο του 2020, στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ένας ακόμη Ιρακινός, 54 ετών, που όμως φαίνεται να διέφυγε στην πατρίδα του λίγες μέρες μετά το έγκλημα, εγκαταλείποντας στην Ελλάδα την οικογένειά του.

Τόσο οι δύο κατηγορούμενοι όσο και το θύμα φαίνεται πως είχαν εμπλοκή σε διακίνηση παράτυπων μεταναστών, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία, το κίνητρο της δολοφονίας εκτιμάται πως ήταν οικονομικές διαφορές από την συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα.

Στην απολογία του, ο 40χρονος Ιρακινός, με κουρδική καταγωγή, αρνήθηκε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, υποδεικνύοντας ως δράστη τον 54χρονο καταζητούμενο. Όπως είπε ο ίδιος, επιστρέφοντας από τη Χαλκιδική, ο συγκατηγορούμενος του διαπληκτίστηκε έντονα με το θύμα καθώς ο δεύτερος φέρεται να του χρωστούσε χρήματα. Προφασιζόμενος ότι θέλει να κάνει την ανάγκη του, ο 54χρονος αποβιβάστηκε από το όχημα και τον ακολούθησε ο 30χρονος, ανέφερε ο καταδικασθείς και πρόσθεσε: «'Ακουσα έναν θόρυβο που παρέπεμπε σε πυροβολισμούς».

Τελικά, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία (κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας), ενώ αποφασίστηκε να επιστρέψει στις φυλακές.

Η ακέφαλη σορός είχε βρεθεί σε παράδρομο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, ενώ σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων εντοπίστηκαν τα υπόλοιπα μέλη του σώματος που διασκορπίστηκαν από ζώα. Το κρανίο βρέθηκε αργότερα κι έφερε κακώσεις από πυροβολισμούς, όπως προέκυψε ιατροδικαστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.