Πυροσβεστική: 30 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα

Τριάντα αγροτοδασικές πυρκαγιές αντιμετώπισε το Πυροσβεστικό Σώμα και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας το τελευταίο 24ωρο από τις οποίες οι 24 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 6.

Η τελευταία πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα (18:12) σε αγροτική έκταση στη Θέρμη Πυλαίας Θεσσαλονίκης και οριοθετήθηκε αμέσως από επίγειες δυνάμεις.

Όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας 7 πυρκαγιές ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες και χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων για την αντιμετώπισή τους, ενώ σε δύο από αυτές εκδόθηκαν και μηνύματα από 112.

Πιο συγκεκριμένα:

- Στις 09:18, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς για την οποία εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Η φωτιά ελέγχθηκε μέσα σε 45 λεπτά και για την κατάσβεση της επιχείρησαν 26 πυροσβέστες, 2 ομάδες δασοκομάντος 6 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ, μηχανήματα έργου και εθελοντές.

-Στις 11:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, που τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μία ώρα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κατάκαλο Ακτίου Βόνιτσας. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, 1 ομάδα δασοκομάντος, 5 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

- Στις 12:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καρυδιά Ροδόπης. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε δύο ώρες ενώ εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 62 πυροσβέστες, 2 ομάδες δασοκομάντος, 21 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:58 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλοπέραμα Λακωνίας. Η φωτιά ελέγχθηκε μέσα σε μια ώρα και στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

- Στις 15:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναιτώλιο Αγρινίου, η οποία ελέγχθηκε μέσα σε 60 λεπτά. Επιχείρησαν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες δασοκομάντος, 10 οχήματα και 4 αεροσκάφη, ενώ παρείχαν συνδρομή υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

- Λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 15:19, ξέσπασε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Μοναστηράκι Αργούς Μυκηνών. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε 30 λεπτά και στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

- Στις 15:37 ξέσπασε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Σκάρφια Μώλου Φθιώτιδος. Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες,1 πεζοπόρο τμήμα, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη, που κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο σε μια ώρα, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

