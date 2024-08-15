Καπνοί που άρχισαν να βγαίνουν από το υπόγειο του Κλειστού Γυμναστηρίου στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου στη θέση Δυο Αοράκια, όπως και η ενεργοποίηση του συστήματος πυρασφάλειας, μετά από ζημιά σε μετασχηματιστή, οδήγησε στη λήψη της απόφασης εκκένωσης του Γυμναστηρίου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας.

'Αμεσα στο σημείο για προληπτικούς λόγους βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ. Κατά το χρόνο ενεργοποίησης του συστήματος πυρασφάλειας, στο Κλειστό Γυμναστήριο έκανε προπόνηση η ομάδα της Ισπανίας, που συνεχίστηκε κανονικά στο γήπεδο του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η βλάβη αναμένεται να επιδιορθωθεί και οι αγώνες αύριο να πραγματοποιηθούν κανονικά. 'Αμεση ήταν και η αντίδραση τόσο του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού που ευχαρίστησε για την άμεση αντίδραση, όσο και του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη που βρέθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο μαζί και με ηλεκτρολόγο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

