Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Κόλαση» σε Αχαΐα και Στερεά: Πάνω από 42 βαθμούς ανέβηκε ο υδράργυρος τον 15αύγουστο

Πάνω απο 30 σταθμοί έδειξαν θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου

Καύσωνας

Πάνω από 42 βαθμούς έδειξε ο υδράργυρος στην Αχαΐα ανήμερα του 15αύγουστου, ενώ σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς, η θερμοκρασία ανέβηκε πάνω από τους 41 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας τον τέταρτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι.

Όπως φαίνεται στον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Βραχναίικα Αχαΐας με 42.1 °C. 

Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 35.2 °C, ενώ 174 από τους 488 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C, από τους οποίους οι 30 έδειξαν θερμοκρασία άνω των 40 °C.

Δείτε τον χάρτη με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τον 15αύγουστο...

Πίνακας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Καύσωνας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark