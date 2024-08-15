Πάνω από 42 βαθμούς έδειξε ο υδράργυρος στην Αχαΐα ανήμερα του 15αύγουστου, ενώ σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς, η θερμοκρασία ανέβηκε πάνω από τους 41 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας τον τέταρτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι.
Όπως φαίνεται στον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Βραχναίικα Αχαΐας με 42.1 °C.
Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 35.2 °C, ενώ 174 από τους 488 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C, από τους οποίους οι 30 έδειξαν θερμοκρασία άνω των 40 °C.
Δείτε τον χάρτη με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τον 15αύγουστο...
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.