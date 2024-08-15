Πάνω από 42 βαθμούς έδειξε ο υδράργυρος στην Αχαΐα ανήμερα του 15αύγουστου, ενώ σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς, η θερμοκρασία ανέβηκε πάνω από τους 41 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας τον τέταρτο καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι.

Όπως φαίνεται στον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Βραχναίικα Αχαΐας με 42.1 °C.

Επιπλέον, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 35.2 °C, ενώ 174 από τους 488 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 °C, από τους οποίους οι 30 έδειξαν θερμοκρασία άνω των 40 °C.

Δείτε τον χάρτη με τις υψηλότερες θερμοκρασίες τον 15αύγουστο...

Πηγή: skai.gr

