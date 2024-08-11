Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Βαρνάβα, με το μέτωπο να είναι ανεξέλεγκτο έχοντας «σπάσει» στα δύο.

Συγκεκριμένα, το ένα μέτωπο κινείται προς το Μικροχώρι και το άλλο προς τη λίμνη Μαραθώνα.

Καθώς οι συνθήκες δεν είναι καθόλου καλές και οι άνεμοι ισχυροποιούνται συνεχώς, το 112 έστειλε μήνυμα για φωτιά κοντά στις περιοχές Σταμάτα, Ροδόπολη, Άγιος Στέφανος, Διόνυσος Αττικης.

Μάλιστα, στις 18.37 εστάλη δεύτερο μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Σταμάτας με εντολή να εκκενώσουν προς την Εθνική Οδό.

Η εκκένωση γίνεται προληπτικά.

Λίγα λεπτά αργότερα στις 18:55 δόθηκε εντολή εκκένωσης του Μικροχωρίου προς Καπανδρίτι και Αφίδνες μέσω Εθνικής Οδού ενώ για εκκένωση καλούν οι αρχές και τους πολίτες του Γραμματικού και της Ροδόπολης.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεράνουν οι έντονοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Κάτοικος της περιοχής που μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ δήλωσε πως η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, με αποτέλεσμα να έχουν καεί τα σπίτια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο κινείται προς το Γραμματικό.

Πάρα πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς πολιτών έλαβε η ΕΛΑΣ.

Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένα άτομα.

Παράλληλα σε εξέλιξη είναι ο απεγκλωβισμός περίπου 25 ατόμων σε κομβόι αυτοκινήτων, που προσπαθεί να αποχωρήσει από την περιοχή υπό τον συντονισμό των ομάδων ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εξελίσσεται προς τη λίμνη του Μαραθώνα με τις δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς, να επικεντρώνονται πλευρικά, αντιμετωπίζοντας φλόγες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τα 25 μέτρα.

Επιχειρούν 250 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος και 67 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 εναέρια μέσα, 12 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους.

Στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

«Απευθύνουμε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής. Για τη δική τους ασφάλεια και με δεδομένο ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται ταχύτατα, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», τόνισε.

Η φωτιά, τόνισε, ξέσπασε κοντά σε σπίτια, μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στα Μέγαρα.

Κατά την έναρξή της οι ριπές των ανέμων έφταναν τα 8 μποφόρ με αποτέλεσμα σε ελάχιστα λεπτά να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Άμεση κινητοποίηση είχε ο Δήμος Αθηναίων με δυο υδροφόρες.

Επιπλέον, η Λέσχη Φιλίας στον Άγιο Ελευθέριο (Αχαρνών 372) έχει ανοίξει από τις 8 μ.μ. και θα παραμείνει ανοιχτή όλο το βράδυ, για να φιλοξενήσει όσους εκκενώνουν τα σπίτια τους και επιθυμούν να καταφύγουν εκεί.

Διυπουργική

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε διυπουργική συντονιστική σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων για τον βέλτιστο συντονισμό τους, αναφορικά με τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη.

Τα σπίτια στην περιοχή είναι διάσπαρτα, γεγονός που επίσης δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης.

Από νωρίτερα πάντως υπήρξαν αναφορές για καμένες κατοικίες, αλλά και για λιποθυμικά επεισόδια πολιτών εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου με τους καπνούς και το πύρινο μέτωπο να είναι ορατό από αρκετά σημεία της Αττικής.

Δεδομένων των συνθηκών, ανάρτηση υπενθύμισης των μέτρων αποφυγής εισπνοής καπνού και στάχτης έκανε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Facebook.

Εκκένωση

Από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους του Βαρνάβα να απομακρυνθούν από την περιοχή λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη και να κατευθυνθούν προς Γραμματικό και Καπανδρίτι.

H πυρκαγιά ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση.

Eπιπρόσθετα, δύο διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης περιοχών στάλθηκαν από το 112, λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στο Βαρνάβα Αττικής.

Ειδικότερα, αρχικά, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Μοναστήρι Παναγιάς, με την οδηγία να απομακρυνθούν προς το Γραμματικό ενώ λίγα λεπτά αργότερα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Βόθωνα, Καλέντζι και Πουρίθι να απομακρυνθούν προς Μαραθώνα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη αργά το βράδυ για δασική πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα με τους πολίτες να καλούνται αρχικώς να μείνουν σε ετοιμότητα και εν συνεχεία να εκκενώσουν προς Νέα Μάκρη.

Σοβαρό ρόλο στην επέκταση της φωτιάς έπαιξε δυστυχώς το γεγονός πως σήμερα πνέουν ισχυροί άνεμοι και στην περιοχή υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα τα οποία μετέδωσαν πάρα πολύ γρήγορα τις φλόγες από το ένα σπίτι στο άλλο.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στον ΣΚΑΪ, η φωτιά μπήκε μέσα στο χωριό μέσα σε 10 λεπτά.

«Είχε πάρα πολλά μποφόρ», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση απο την Αστυνομία οι εκτροπές κυκλοφορίες που είναι σε ισχύ στην περιοχή του Βαρνάβα λόγω της πυρκαγιάς είναι οι εξής:

- Επαρχιακή οδός Καπανδριτίου-Βαρνάβα

- Επαρχιακή οδός Γραμματικού-Βαρνάβα

- Επαρχιακή οδός παραλίας Βαρνάβα-Βαρνάβας

- Από τον οικισμό Καλέντζι, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γραμματικό

- Λεωφόρος λίμνη Μαραθώνος και Αναπαύσεως

- Λεωφόρος Μαραθώνος από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

- Λεωφόρος Γραμματικού, από το ύψος του Μαραθώνα

Φωτογραφίες από τη φωτιά αντλήθηκαν από τη σελίδα «Πυρκαγιά Ενημέρωση» στο facebook.

