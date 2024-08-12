Δύο αίθουσες για όσους πολίτες έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες ώρες είναι ανοιχτές στον Δήμο Βριλησσίων.

Η αίθουσα των ΚΑΠΗ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βριλησσίων επί της οδού Κισσάβου 11 είναι ανοιχτή για όλους τους συμπολίτες μας που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

Ανοιχτή παραμένει για όσο χρειαστεί και η αίθουσα στο πάρκο Μ. Θεοδωράκης πρ. ΤΥΠΕΤ στη συμβολή των οδών Μπακογιάννη και Πλαταιών.

Σε περίπτωση που χρειαστεί οι συμπολίτες μας μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Βριλησσίων στο τηλ 6942475475

