Σε ύφεση η φωτιά στον Ωρωπό - Συνεχίζεται η μεγάλη μάχη της Πυροσβεστικής

Σε ύφεση είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στο Ασπροχώρι Ωρωπού, τις πρωινές ώρες, με την Πυροσβεστική να έχει δώσει ολονύχτια μάχη με τις φλόγες.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρίχτηκαν στη μάχη και τα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 4 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη, για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.

Όπως δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στην ΕΡΤ και ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, η μείωση της έντασης των ανέμων αποτέλεσε βασικό στοιχείο του περιορισμού της πυρκαγιάς. «Αυτή τη στιγμή έχουμε περιορισμό και βελτίωση της κατάστασης, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στον έλεγχο της πυρκαγιάς», σημείωσε και επισήμανε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και συνεχίζουν να δίνουν ολονύχτια μάχη. «Η κατάσταση όμως έχει βελτιωθεί και η μάχη των πυροσβεστών θα είναι ολονύχτια, προκειμένου το ξημέρωμα να μας βρει στην καλύτερη δυνατή φάση για την πλήρη αντιμετώπισή της», υπογράμμισε.

Ο περιορισμός της φωτιάς βασίστηκε κατά τις νυχτερινές ώρες στη δουλειά των δασοκομάντος, οι οποίοι εστίασαν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ούτως ώστε να μην απειληθούν τα σπίτια των οικισμών και οι περιουσίες των κατοίκων.

«Δεν υπήρξε εφησυχασμός επειδή η ένταση των ανέμων μειώθηκε. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αυξήθηκαν δύο φορές, ενισχύθηκαν με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, και αυτή τη στιγμή είναι πλήρως ενισχυμένες στο πεδίο και ήδη έχουμε αυτή την πολύ βελτιωμένη εικόνα και έχει προστατευτεί μέχρι στιγμής και ο οικισμός Ασπροχώρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βαθρακογιάννης ενώ τόνισε ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είχαν προβλεφθεί από το Χάρτη Κινδύνου Πυρκαγιάς που είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. «Μιλούσε για ακραίες συνθήκες, μαζί με άλλες περιοχές και στην περιοχή της Αττικής. Συνεπώς υπήρχε και γενική επιφυλακή από το Πυροσβεστικό Σώμα», κατέληξε.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές

Παράλληλα ο κ. Βαθρακογιάννης τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ούτε σε κατοικίες, ούτε σε υποδομές ενώ υπογράμμισε ότι «το μεγάλο στοίχημα ήταν να μην περάσει η πυρκαγιά στον οικισμό του Ασπροχωρίου αν και έφτασε πολύ κοντά σε αυτόν». «Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει να είναι μια πραγματικότητα. Οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν», είπε.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, εκτός από τα εναέρια μέσα, μένουν και επιχειρούν 210 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 51 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Στην κατάσβεση υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου, υδροφόρες και ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων, στην αγροτοδασική #πυρκαγιά στο Ασπροχώρι Ωρωπού Αττικής επιχειρούν 210 #πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 51 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Η διαχείριση των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2025

