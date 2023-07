Πυρκαγιά στο Λουτράκι: Υπό έλεγχο το μέτωπο που κατευθυνόταν στα διυλιστήρια - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού Γλυκιά Ζωή Ελλάδα 19:13, 18.07.2023 linkedin

Το 112 ήχησε και για τους οικισμούς Λουτρόπυργος, Άνω Βλυχάδα, Όθωνα και Ευταξία, ζητώντας από τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς Ελευσίνα - Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να το απομακρύνουν από τα διυλιστήρια