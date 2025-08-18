Λογαριασμός
Πυρκαγιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας- «Μάχη» με άλλα δύο πύρινα μέτωπα στη χώρα

Τρεις δασικές πυρκαγιές σε Αρκαδία, Θεσπρωτία και Λάρισα- Ισχυρές δυνάμεις Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα επιχειρούν με συνδρομή ΟΤΑ

Πυρκαγιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Τρία πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε Αρκαδία, Θεσπρωτία και Λάρισα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή τους.

Η πρώτη, έχει ξεσπάσει θέση Βεδούριτσα του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία.

Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο Κερασοχώρι του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτία, επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου στη Λάρισα, έχουν αναπτυχθεί 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.

TAGS: Φωτιά Αρκαδία Θεσπρωτία
