Πυρκαγιά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Τρία πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε Αρκαδία, Θεσπρωτία και Λάρισα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή τους.

Η πρώτη, έχει ξεσπάσει θέση Βεδούριτσα του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία.

Κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο Κερασοχώρι του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτία, επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στη θέση Αμύγδαλο του Δήμου Τυρνάβου στη Λάρισα, έχουν αναπτυχθεί 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, με συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

