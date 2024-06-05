Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από τις 11:15 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Δροσοπηγή του Δήμου Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:15, ενώ μετά από περίπου μία ώρα οριοθετήθηκε και δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Δροσοπηγής.

Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν, επίσης, εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται, ότι αρχικά δόθηκε εντολή να τεθεί σε γενική επιφυλακή το προσωπικό του ΠΣ στην Αττική, απόφαση η οποία άλλαξε, θέτοντας το προσωπικό σε μερική επιφυλακή λόγω της συντονισμένης απόκρισης επίγειων δυνάμεων και εναέριων μέσων, που είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δροσοπηγή του δήμου Ωρωπού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 5, 2024

Πηγή: skai.gr

