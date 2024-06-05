Στην εκκένωση δύο υπό κατάληψη κτιρίων σε Εξάρχεια και Άγιο Παντελεήμονα, προχώρησε το πρωί η αστυνομία σε συντονισμένη επιχείρηση.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο εκτέλεσης σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και των Ο.Π.Κ.Ε.

Βίντεο της ΕΛΑΣ από την εκκένωση:

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 πανό, 28 ξύλινα κοντάρια, 8 αντιασφυξιογόνες μάσκες, 9 κράνη, 11 τεμάχια υφάσματος, μπλούζα και γάντι.

Παράλληλα, από συνεργείο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διαπιστώθηκε ότι στο κτίριο στον Άγιο Παντελεήμονα λάμβανε χώρα ρευματοκλοπή, ενώ από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε προσαγωγή -8- ατόμων, που εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αυτό.

Τα κτίρια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι προέβησαν σε ενέργειες ασφάλισής τους.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ το προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.





Πηγή: skai.gr

