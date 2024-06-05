Αύξηση κατά 18,5% καταγράφεται στην επιβατική κίνηση τον μήνα Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2024 ανήλθε σε 3.01 εκατ., αυξημένη κατά 18,5% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Μαΐου 2023.

Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 10,6% και 22,3% τα αντίστοιχα περυσινά μεγέθη.

Συνολικά, κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 10,71 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 17%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 9,0% και 20,8% αντίστοιχα.

Πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 92.310, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 6,8% και 19,7% σε σχέση με το 2023.

