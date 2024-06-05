Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή των Μέτρων για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους, ύψους 10,1 εκατ. ευρώ.



Αναλυτικά τα μέτρα και τα ποσά που καταβλήθηκαν είναι:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 32.757 δικαιούχοι, 7.008.776,53€2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ 2.378 δικαιούχοι, 1.119.702,96€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 1.035 δικαιούχοι,196.101,78€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑKIΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 66 δικαιούχοι, 7.623,00€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 61 δικαιούχοι,13.953,26€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ 23 δικαιούχοι, 5.000€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 559 δικαιούχοι, 123.810,57€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 960 δικαιούχοι, 339.926,55€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑ 1.503 δικαιούχοι, 325.082,78€ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 1.330 δικαιούχοι, 974.267,49€

Νησιά που επιδοτούνται: Σκόπελος, Σαντορίνη, Θηρασιά, Χίος, Σάμος, Κάλυμνος,

Κάρπαθος, Κως, Ρόδος Τήνος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Θάσος, Σκύρος, Ικαρία, Λέσβος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

