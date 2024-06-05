Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικρά νησιά του Αιγαίου για τη στήριξη παραδοσιακών προϊόντων

Τα νησιά που επιδοτούνται: Σκόπελος, Σαντορίνη, Θηρασιά, Χίος, Σάμος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος Τήνος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Θάσος, Σκύρος, Ικαρία, Λέσβος

επιδοτησεις

Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή των Μέτρων για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής στα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους, ύψους 10,1 εκατ. ευρώ.


Αναλυτικά τα μέτρα και τα ποσά που καταβλήθηκαν είναι:

  1.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 32.757 δικαιούχοι, 7.008.776,53€2.
  2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝ 2.378 δικαιούχοι, 1.119.702,96€
  3.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ 1.035 δικαιούχοι,196.101,78€
  4.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑKIΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 66 δικαιούχοι, 7.623,00€
  5.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 61 δικαιούχοι,13.953,26€
  6.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΤΗΝΟΥ 23 δικαιούχοι, 5.000€
  7.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ, ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 559 δικαιούχοι, 123.810,57€
  8.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 960 δικαιούχοι, 339.926,55€
  9.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΧΙΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑ 1.503 δικαιούχοι, 325.082,78€
  10.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ 1.330 δικαιούχοι, 974.267,49€

Νησιά που επιδοτούνται: Σκόπελος, Σαντορίνη, Θηρασιά, Χίος, Σάμος, Κάλυμνος,
Κάρπαθος, Κως, Ρόδος Τήνος, Λήμνος, Σαμοθράκη, Θάσος, Σκύρος, Ικαρία, Λέσβος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις νησιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark