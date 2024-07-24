Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Φωτιά και στο Παγγαίο της Καβάλας

Κανένα από τα πύρινα μέτωπα δεν εγείρουν ανησυχία στην Πυροσβεστική, δεν απειλούνται οικισμοί

UPDATE: 13:15
Φωτιά Ασπρόπυργος Παγγαίο

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κυρίλλου, στον Ασπρόπυργο, για την οποία η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 10.45.

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν για την κατάσβεση της φωτιάς 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, οι φλόγες καίνε σε περιοχή με παρακείμενα κτίρια επιχειρήσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται πύρινο μέτωπο στην περιοχή ανάμεσα σε Παλαιοχώρι και Άγιο Χριστόφορο του Παγγαίου στον δήμο Καβάλας. Για την οριοθέτηση δίνουν μάχη 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Πυροσβεστική Ασπρόπυργος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark