Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κυρίλλου, στον Ασπρόπυργο, για την οποία η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 10.45.

Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν για την κατάσβεση της φωτιάς 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, οι φλόγες καίνε σε περιοχή με παρακείμενα κτίρια επιχειρήσεων

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκκα Κυρίλλου, στον #Ασπρόπυργο Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2024

Σε εξέλιξη βρίσκεται πύρινο μέτωπο στην περιοχή ανάμεσα σε Παλαιοχώρι και Άγιο Χριστόφορο του Παγγαίου στον δήμο Καβάλας. Για την οριοθέτηση δίνουν μάχη 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγια σε δασική έκταση στον Άγιο Χριστόφορο του δήμου Παγγαίου Καβάλας. Επιχειρούν 33 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 7 Α/Φ και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.