Ολοκληρώθηκε σήμερα, για πέμπτη φορά, ο ετήσιος κύκλος για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με τη δημοσίευση της σχετικής Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτύπωση της κατάστασης σε κάθε Κράτος Μέλος, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Τα αποτελέσματά της είναι ιδιαιτέρως θετικά για την Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά διαπιστώνεται πρόοδος σε κάθε μία από τις συστάσεις που είχε διατυπώσει η Επιτροπή στην περσινή Έκθεσή της.

Παράλληλα, η εμβληματική νομοθετική παρέμβαση με την οποία εξασφαλίζεται η συμμετοχή της ίδιας της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της, χαιρετίζεται ως σημαντική πρόοδος.

Ειδικότερα, στην φετινή έκθεση:

– Αναγνωρίζονται τα βήματα για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας απονομής της, για παράδειγμα μέσω της αναθεώρησης του Δικαστικού Χάρτη της χώρας και του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιπλέον, υπογραμμίζεται η προτεραιότητα που έχει δώσει η Ελλάδα στην αξιοποίηση του Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου και η συνεπής εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων.

– Αναγνωρίζεται η περαιτέρω πρόοδος που έκανε η Ελλάδα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς με απτό και μετρήσιμο τρόπο, ενώ επισημαίνεται η αρτιότητα της νομοθεσίας για το πόθεν έσχες που επιτρέπει την πραγματοποίηση σημαντικού ποσοστού ελέγχων, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών.

– Διαπιστώνεται περαιτέρω πρόοδος στην ενδυνάμωση του διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης, την ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος από τις κακόβουλες αγωγές με μετρήσιμα στοιχεία, η οποία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά την πρόσφατη κατάργηση του αδικήματος της απλής δυσφήμισης από τον Ποινικό Κώδικα.

– Εξίσου σημαντική είναι η πρόοδος που καταγράφεται στη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας, χάρη στην οποία αυξήθηκε ο μέσος χρόνος δημόσιας διαβούλευσης, μειώθηκαν οι τροπολογίες και εξαφανίστηκαν οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, καθώς και ο αριθμός των ρυθμίσεων ανά τροπολογία.

– Τέλος, υπογραμμίζεται η περαιτέρω πρόοδος που σημειώθηκε στη συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω της εγκαθίδρυσης δομημένου διαλόγου που θα οδηγήσει σε σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες με γνώμονα τη διευκόλυνση της δραστηριότητάς τους, καθώς και οι θετικές εξελίξεις ως προς τη διαλειτουργικότητα των δημοσίων μητρώων εγγραφής τους.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Έκθεση καταγράφει σειρά συστάσεων αλλά και παρατηρήσεων, οι οποίες αποτελούν έναν οδικό χάρτη προτεραιοποίησης παρεμβάσεων σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Η ανταπόκριση της χώρας μας και η πρόοδος που επιτεύχθηκε ως προς τις φετινές συστάσεις, επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία, πρώτα από όλα με τους θεσμικούς εταίρους και την Κοινωνία των Πολιτών, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη, στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς άσκησης βελτίωσης της λειτουργίας του Κράτους Δικαίου στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας.

