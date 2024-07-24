Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Επιμένουν οι σκηνίτες στην Natura παραλία Θαψά

Παρά την έκταση που πήρε τον Ιούνιο το θέμα με την καταπατημένη από κατασκηνωτές στην Natura παραλία Θαψά στην Εύβοια – και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν – καταγγελίες τηλεθεατών στο ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι ακόμα και σήμερα λουόμενοι βάζουν ομπρέλες και στήνουν τέντες στην παραλία – αν και απαγορεύεται.

Από τον Μάιο φέτος η παραλία εντάχθηκε στον κατάλογο προστατευόμενων παραλιών του Natura και ισχύουν οι περιορισμοί για τις απάτητες παραλίες.

Οι περιορισμοί που ισχύουν με τη νέα νομοθεσία στην παραλία είναι – εκτός από τις σκηνές – και η απαγόρευση ομπρελών και ξαπλωστρών.

«Σε σχέση με τις τραγικές εικόνες που είδαμε του Αγίου Πνεύματος, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην παραλία είναι σχεδόν καλή» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Κύμης, Αργύρης Πάθρας.

Σύμφωνα ωστόσο με τον ίδιο – αν και έχουν γίνει από τον Δήμο όλες οι απαραίτητες ενέργειες – ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα που θα ενημερώνει τους λουόμενους ότι πρόκειται για παραλία Natura.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.