Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Επιμένουν οι σκηνίτες στην Natura παραλία Θαψά

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Επιμένουν οι σκηνές και οι ομπρέλες στην Natura παραλία Θαψά στην Εύβοια

«Σε σχέση με τις τραγικές εικόνες που είδαμε του Αγίου Πνέυματος, η κατάσταση αυτή την στιγμή στην παραλία είναι σχεδόν καλή» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Κύμης, Αργύρης Πάθρας

Παρά την έκταση που πήρε τον Ιούνιο το θέμα με την καταπατημένη από κατασκηνωτές στην Natura παραλία Θαψά στην Εύβοια – και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν – καταγγελίες τηλεθεατών στο ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι ακόμα και σήμερα λουόμενοι βάζουν ομπρέλες και στήνουν τέντες στην παραλία – αν και απαγορεύεται. 

Από τον Μάιο φέτος η παραλία εντάχθηκε στον κατάλογο προστατευόμενων παραλιών του Natura και ισχύουν οι περιορισμοί για τις απάτητες παραλίες. 

Οι περιορισμοί που ισχύουν με τη νέα νομοθεσία στην παραλία είναι – εκτός από τις σκηνές – και η απαγόρευση ομπρελών και ξαπλωστρών.

«Σε σχέση με τις τραγικές εικόνες που είδαμε του Αγίου Πνεύματος, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην παραλία είναι σχεδόν καλή» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιδήμαρχος Κύμης, Αργύρης Πάθρας. 

Σύμφωνα ωστόσο με τον ίδιο – αν και έχουν γίνει από τον Δήμο όλες οι απαραίτητες ενέργειες – ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα που θα ενημερώνει τους λουόμενους ότι πρόκειται για παραλία Natura. 

