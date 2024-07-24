Βρετανία: Δημοσιεύματα προειδοποιούν για τους «κινδύνους» των διακοπών στην Ελλάδα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα του τελευταίου διαστήματος στον βρετανικό Τύπο με «προειδοποιήσεις» προς τους Βρετανούς τουρίστες που επιλέγουν φέτος την Ελλάδα για διακοπές περί μιας σειρά «κινδύνων» που δύνανται να αντιμετωπίσουν.

Αυτοί έχουν να κάνουν με τον καύσωνα, με τις πυρκαγιές, με τις αντιδράσεις ντόπιων κατά του υπερβολικού τουρισμού στις Κυκλάδες, αλλά και την έξαρση της νέας παραλλαγής του κορωνοϊού.

Η προειδοποίηση περί ακραίων θερμοκρασιών και περί αντιδράσεων από κατοίκους ενάντια στους τουρίστες αφορά και άλλες χώρες της Μεσογείου.

Τα περισσότερα από αυτά τα δημοσιεύματα προκύπτουν από τις ταμπλόιντ εφημερίδες.

Με το γνωστό εντυπωσιοθηρικό της ύφος η Daily Express αναφέρει σε δημοσίευμα ότι «η δίδυμη απειλή ακραίας ζέστης και συνωστισμού τουριστών κάνει τη ζωή κόλαση στα γραφικά νησιά της Ελλάδας για τουρίστες και ντόπιους». Το δημοσίευμα κάνει λόγο για νησιά σε «οριακό σημείο».

Η Daily Mirror επικαλείται προειδοποιήσεις ειδικών στη Βρετανία περί των δυνητικά θανάσιμων επιπτώσεων της έκθεσης στην υπερβολική ζέστη δίχως προστασία.

Η Daily Mail αναδεικνύει προειδοποιήσεις Βρετανών μετεωρολόγων προς οικογένειες με παιδιά που θα κάνουν διακοπές στη νότια Ευρώπη να προσέχουν, ενώ σε ό,τι αφορά τη Ελλάδα γίνεται μνεία και στις πυρκαγιές.

Η Express και η Mirror αναφέρονται επίσης σε «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Βρετανούς τουρίστες μετά από κρούσματα και θανάτους στην Ελλάδα από την παραλλαγή FLiRT του κορωνοϊού. Η προειδοποίηση αποδίδεται στην Υπηρεσία Προστασίας Υγείας ΗΒ (ο αντίστοιχος ΕΟΔΥ) που συνιστά απομόνωση σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων του κορωνοϊού.

Αρθρογράφος της Daily Telegraph εξάλλου προέβλεψε προ ημερών ότι βιώνουμε την «αρχή του τέλους των μεσογειακών θερινών διακοπών», καθώς οι ακραίοι καύσωνες γίνονται πλέον ο κανόνας και θα καταστήσουν δημοφιλή θέρετρα ακατάλληλα για άνετες διακοπές.

Πάντως ρεπορτάζ και των Times κάνει λόγο για «τουρισμό εκτός ελέγχου» με βάση δηλώσεις κατοίκων της Πάρου, ακτιβιστών και ακαδημαϊκών.

Δηλώνουν στην εφημερίδα πως ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα και πως πλέον οργανώνονται διαμαρτυρίες, με μεγαλύτερη απειλή τη «μη αναστρέψιμη κλίμακα της οικοδόμησης», που αλλάζει τη φυσιογνωμία των νησιών.

«Είναι πολύ τρομακτικό, διότι αν ο υπερτουρισμός συνεχιστεί έτσι τότε η ταυτότητα μας θα χαθεί και η πολιτιστική κληρονομιά τη Κυκλάδων είναι το ισχυρότερο ατού μας. Θα γίνουμε απλά ένας πολυτελής προορισμός που θα μπορούσε να είναι το Ντουμπάι ή οπουδήποτε άλλου, ένα θεματικό πάρκο για τουρίστες», προειδοποιεί μιλώντας στους Times ο συνιδρυτής του Δικτύου για Βιώσιμες Κυκλάδες Νικόλας Στεφάνου.

Κάτοικος της Πάρου προειδοποιεί εξάλλου πως ήδη το νησί έχει χάσει το 70% της ομορφιάς και αυθεντικότητάς του με τα ξενοδοχεία και τα συγκροτήματα από βίλες.

Σημειώνεται επίσης πως πλέον οι ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος μιας εβδομάδας διακοπών στις Κυκλάδες.

Κάνοντας συνδυαστική αναφορά και στον καύσωνα, που όπως επισημαίνεται έχει προκαλέσει και θανάτους τουριστών, η εφημερίδα σχολιάζει ότι «η εντύπωση μερικές φορές είναι μιας χώρας και βιομηχανίας (τουρισμού) που βρίσκεται κοντά σε οριακό σημείο».

