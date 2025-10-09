Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περιπέτεια υγείας για την Αλέκα Παπαρήγα - Το «ευχαριστώ» της στους γιατρούς και νοσηλευτές του Αγία Όλγα

Η πρώην γ.γ. του ΚΚΕ πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αγγειοπλαστικής με stent

papariga

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Αγία Όλγα - όπου νοσηλεύτηκε τα προηγούμενα 24ωρα - πήρε η πρώην γ.γ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 79χρονη πολιτικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αγγειοπλαστικής με stent, την προπερασμένη Δευτέρα (29 Σεπτεμβρίου).

Σήμερα, σε μήνυμά της, η Αλέκα Παπαρήγα ευχαρίστησε δημοσίως θερμά το προσωπικό του νοσοκομείου.

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου "Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία» ανέφερε η κα Παπαρήγα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: νοσοκομείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark