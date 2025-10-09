Εξιτήριο από το νοσοκομείο Αγία Όλγα - όπου νοσηλεύτηκε τα προηγούμενα 24ωρα - πήρε η πρώην γ.γ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 79χρονη πολιτικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αγγειοπλαστικής με stent, την προπερασμένη Δευτέρα (29 Σεπτεμβρίου).

Σήμερα, σε μήνυμά της, η Αλέκα Παπαρήγα ευχαρίστησε δημοσίως θερμά το προσωπικό του νοσοκομείου.

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου "Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία» ανέφερε η κα Παπαρήγα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.