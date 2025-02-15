Πύργος: Συναγερμός μετά τον θάνατο 54χρονης - Ύποπτο κρούσμα μηνιγγίτιδας

Μια γυναίκα 54 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στη ΜΕΘ της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Όμως η ραγδαία επιδείνωση της υγείας της που οδήγησε στο θάνατο, αλλά και τα συμπτώματα που παρουσίασε με υψηλό πυρετό, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην ιατρική κοινότητα και όχι μόνο.

Εκείνο που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία είναι πως η γυναίκα από το απόγευμα της Παρασκευής παρουσίασε τα πρώτα συμπτώματα και άμεσα υψηλό πυρετό. Γεγονός που θορύβησε την οικογένειά της, μεταφέροντας την άμεσα στο νοσοκομείο. Η επιδείνωση της υγείας της ήταν άμεση και οι γιατροί την διασωλήνωσαν και με την μετέφεραν για νοσηλεία τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και κατέληξε μετά από λίγες ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr δείγμα που εξετάστηκε από το μικροβιολογικό εργαστήριο, έδειξε πως πρόκειται για στέλεχος μηνιγγιτιδόκοκου, που μαζί με τα υπόλοιπα συμπτώματα παραπέμπει σε μηνιγγίτιδα. Σε κάθε περίπτωση οι γιατροί θα περιμένουν και τα αποτελέσματα της καλλιέργειας δειγμάτων προκειμένουν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα.

Αυτή την ώρα έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ αλλά και οι υγειονομικές αρχές της Πάτρας, που παρακολουθούν την κατάσταση. Ήδη έχει ξεκινήσει η ιχνηλάτηση των επαφών της γυναίκας. Συνάδελφοι από την εργασία της άτυχης γυναίκας ήδη έχουν ενημερωθεί και έχουν λάβει προληπτικά φαρμακευτική αγωγή.

Ο διευθυντής της Κλινικής Λοιμωδών Νοσημάτων του ΠΓΝ Πατρών στο Ρίο, καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξολογίας Μάρκος Μαραγκός μίλησε στο ilialive.gr για το περιστιατικό το οποίο ερευνάται από τις υγεινομικές αρχές. “Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη, το ψάχνουμε και περιμένουμε τις καλλιέργειες. Θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση και εκτιμώ ότι σύντομα θα έχουμε τα συνολικά αποτελέσματα. Δείγματα έχουν λάβει οι υπηρεσίες στην Πάτρα και την Αθήνα. ‘Εχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και όλοι ψάχνουμε να βρούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τι συνέβη. Έκανε ένα σηπτικό σοκ. Όταν ένας νέος άνθρωπος κάνει σηπτικό σοκ, πολλά μπορεί να είναι τα αίτια. Οπότε πρέπει να βρούμε τι έγινε. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι μηνιγγίτιδα, αλλά όταν έχεις έναν νέο άνθρωπο που συμβαίνει αυτό, πρέπει να το τρέξεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε για πολλούς λόγους και για κοινωνικούς λόγους τρέχουμε γρήγορα όποια εξέταση πρέπει να γίνει, για να απομονώσουμε το στέλεχος και να βρούμε το πιθανό αίτιο. Εμείς λόγω του περιστατικού με τον φοιτητή είμαστε σε υψίστου στο βαθμό ετοιμότητας. Υπάρχει μεγάλη επαγρύπνηση μήπως σημειωθεί περιστατικό που να μοιάζει” κατέληξε ο κ. Μαραγκός.

