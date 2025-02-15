Ηράκλειο: Μαθήτρια κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της 

Αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση καταγγελλόμενης σεξουαλικής κακοποίησης, από μαθήτρια Γυμνασίου από τον πατέρα της, σε περιοχή του νομού Ηρακλείου.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι το κορίτσι φέρεται να άνοιξε την καρδιά του στην ψυχολόγο του σχολείου και κατόπιν των όσων σοκαριστικών εξομολογήθηκε, στην υπόθεση ενεπλάκη η Αστυνομία.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πατέρας, ένας 40χρονος Κρητικός, συνελήφθη την Παρασκευή στο πλαίσιο του αυτοφώρου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής, ωστόσο το υπόβαθρο της υπό διερεύνησης υπόθεσης είναι πολύ πιο σοβαρό, σοκαριστικό και «σκοτεινό».

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι σε βάρος του πατέρα έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

