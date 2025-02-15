Καταδίωξη θαλαμηγού με 57 μετανάστες ανοιχτά της Σάμου - Δείτε βίντεο

Βίντεο από τον εντοπισμό και την καταδίωξη θαλαμηγού που μετέφερε 57 μετανάστες ανοιχτά της Σάμου, έδωσε στη δημοσιότητα το Λιμενικό, αποτυπώνοντας την προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά στη μάχη με τους διακινητές.

Οι δύο διακινητές εντοπίστηκαν ανάμεσα στους επιβαίνοντες και συνελήφθησαν.

Δείτε το βίντεο από την καταδίωξη:

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Εντοπισμός 57 αλλοδαπών και σύλληψη των 2 αλλοδαπών διακινητών τους μετά από καταδίωξη στη Σάμο.

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σάμου για την ύπαρξη ενός ύποπτου θαλαμηγού (Θ/Γ) σκάφους, το οποίο κινούταν δυτικά του Αγαθονησίου με κατεύθυνση τις νοτιοδυτικές ακτές της Σάμου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβησαν τέσσερα περιπολικά σκάφη (ΠΛΣ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ το πλήρωμα ενός εκ των ΠΛΣ, προέβη στη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία το Θ/Γ σκάφος δεν ανταποκρίθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά την καταδίωξη, έτερο ΠΛΣ προσέγγισε το Θ/Γ σκάφος και στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Λιμεναρχείου Σάμου πραγματοποίησαν μη συναινετική εν πλω επιβίβαση (ρεσάλτο), διαπιστώνοντας ότι στους χώρους ενδιαίτησης βρίσκονταν πενήντα επτά (57) αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί χειριστές του σκάφους (υπήκοοι Τουρκίας). Οι 57 αλλοδαποί (27 άντρες, 17 γυναίκες και 13 ανήλικοι) μετεπιβιβάστηκαν σε ΠΛΣ και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Πυθαγορείου, όπου παραδόθηκαν σε στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου/ΤΔΜ, προκειμένου να οδηγηθούν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Σάμου. Οι δύο χειριστές του Θ/Γ σκάφους, ηλικίας 39 και 41 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές τους και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 "Διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών", του άρθρου 83 του Ν.3386/2005 "Παράνομη είσοδος στη χώρα" και του άρθρου 45 του Π.Κ. "Συναυτουργία".

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών της Λιμενικής Αρχής της Σάμου σε συνεργασία με το τοπικό κλιμάκιο της Europol, διαπιστώθηκε η εμπλοκή του Θ/Γ σκάφους σε ακόμα τρία περιστατικά διακίνησης αλλοδαπών στις νοτιοδυτικές ακτές της Σάμου, κατά τον μήνα Ιανουάριο. Από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.