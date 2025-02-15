Του ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη

Την έντονη αντίδραση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προκάλεσε η ανάρτηση του Μητροπολίτη Ικονίου Θεοληπτου, κατά της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, μητέρας θύματος του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος στον Μ. Εσπερινό, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στο τέλος του οποίου καλωσόρισε όμιλο Καθηγητών και μαθητών από το 10ο Λύκειο της Κατερίνης και δήλωσε: «πάντοτε έχω στις προσευχές μου τα 57 θύματα, τους συγγενείς τους, αλλά και όλους όσοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δοκιμάζονται από την ανείπωτη αυτή τραγωδία, που εξακολουθεί να συγκλονίζει τον απανταχού ελληνισμό, ο οποίος με αγωνία προσβλέπει, προσβλέπουμε όλοι μας, στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, οι οποίοι είναι αδέκαστοι, να φωτίσουν, ως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής.

Ως εκ τούτου, η Μήτηρ Εκκλησία και εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συνταυτιστούμε με τις άκρως προσβλητικές απόψεις, όπως αυτές που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, χθες, σήμερα, και τις οποίες φέρεται να διατύπωσε ένας Ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, με επιπολαιότητα και πολυπραγμοσύνη. Κανένας δεν δικαιούται να προσβάλει μία χαροκαμένη μάνα, την κάθε μάνα, τον κάθε πατέρα, που θέλει να μάθει τι συνέβη εκείνο το βράδυ στα Τέμπη, και να αποδοθεί η δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του παιδιού του, ή του συγγενούς, ή του φίλου, ή του συμφοιτητή του.

Εάν, παρ᾽ ελπίδα, όντως ο φερόμενος Αρχιερεύς της Μητρός Εκκλησίας διατύπωσε αυτές τις σκέψεις, που αποδίδονται σε αυτόν, τότε οφείλει να επανορθώσει το ταχύτερο δυνατόν και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από όλους εκείνους τους οποίους προσέβαλε και πίκρανε».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Μητροπολίτη Ικονίου στο Facebook, ο οποίος είχε γράψει:

«Απολαύσαμε χθες στις ειδήσεις από την τηλεόραση τη γνωστή κυρία να εξέρχεται από το δικαστικό Μέγαρο μετά την κατάθεση μήνυσης κατά του αξιότιμου Εφέτου Ανακριτού κ. Μπακαίμη, με το γνωστό της ύφος δέκα καρδιναλίων, με το μαλλάκι της χτενισμένο φρέσκο, μόλις βγήκε από το κομμωτήριο, και με το σχετικό μακιγιάζ της (μια εμφάνιση μητέρας που πενθεί για το χαμό του παιδιού της!!!). Να συνοδεύετε απ’ όλα αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας, να απαντά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που η ίδια τους κάλεσε να είναι εκεί και να μας κουνάει το δάκτυλο, ως θεά των πάντων.

Σήμερα, ακούσαμε από τον δικηγόρο της ότι δεν βιάζονται να βγει το πόρισμα των ερευνών!!! Μα αυτή δεν ήταν εκείνη που έκανε παράπονα ότι δύο χρόνια δεν έβγαλαν πόρισμα; Τώρα δεν βιάζεται; δικαιολογημένα: Πρώτον, διότι γνωρίζει ότι με το πόρισμα που θα βγει, όλα αυτά που λένε περί συγκαλύψεως και εύφλεκτου υλικού και όλες τις υπόλοιπες σαχλαμάρες, θα πέσουν ως χάρτινος πύργος και θα ρεζιλευτούν ακόμη περισσότερο. Και, δεύτερον, θέλουν να κρατήσουν ανοικτό το θέμα μέχρι τις επόμενες εκλογές, μήπως και κερδίσουν κάτι. Αμ δε!

Ο κόσμος δεν τρώει πλέον κουτόχορτο. Γνωρίζει ότι πίσω απ’ όλο αυτό που γίνεται, προσπαθούν οι χαμένοι να βγάλουν πολιτικό όφελος. Κανείς, δυστυχώς, δεν ενδιαφέρεται για τις ψυχές που χάθηκαν. Όλα είναι ένα προσωπείο. Μιά καί ήμαστε στην περίοδο των Απόκρεων. Έβαλαν την κυρία αυτή, ως δόλωμα. Και αυτή, λόγω της φιλοδοξίας της, τους ακολουθεί.

Ερωτώ τον κάθε νοήμονα άνθρωπο: έχει ύφος πονεμένης γυναίκας, που έχασε το παιδί της; κάθε άλλο. Έχει ύφος μιας κυρίας που επάνω στο πτώμα του παιδιού της προσπαθεί να κτίσει καριέρα. Διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαι!!! Και μη μου πει κάποιος ευφυής άνθρωπος ότι δεν είναι έτσι όπως τα γράφω. Διότι θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι;;»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.