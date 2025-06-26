Στη σύλληψη ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, παράβαση των νομοθεσιών για τα προσωπικά δεδομένα, περί ναρκωτικών και περί όπλων, προχώρησε η αστυνομία στον Πύργο, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα πήγε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της τής ασκούσε λεκτική και ψυχολογική βία.

Επιπλέον, όπως κατήγγειλε, ο σύζυγός της είχε αποθηκευμένα στα κινητά τηλέφωνά του πολλά βίντεο, στα οποία απεικονίζονταν άγνωστα πρόσωπα σε δημόσιους χώρους, ενώ κατά τη λήψη τους υπήρχε εστίαση σε σημεία του σώματος των προσώπων, εν αγνοία τους.

Επίσης, η καταγγέλλουσα παρέδωσε στους αστυνομικούς πυροβόλο όπλο, φυσίγγια, ναρκωτικά και υπολογιστή του συζύγου της, τα οποία κατασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα παρέδωσε ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια, μία γεμιστήρα με 2 φυσίγγια, 223 φυσίγγια και 42,5 γραμμάρια κάνναβης που εντόπισε σε συσκευασία και σε μεταλλικό κουτί, καθώς και έναν φορητό υπολογιστή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα ενημερώθηκε και της δόθηκε η δυνατότητα για την εγκατάσταση της ψηφιακής εφαρμογής «PANIC BUTTON» στο κινητό τηλέφωό της, τη μεταφορά της σε δομή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αρωγής ή σε κάποιον ασφαλή χώρο βραχυχρόνιας διαμονής και τη μεταφορά της, συνοδεία περιπολικού, στο σπίτι της.

