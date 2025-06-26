Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής δίνει μάχη για να ελέγξει πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη στην περιοχή Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Το 112 έστειλε μήνυμα για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και συγκεκριμένα 90 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις εικόνες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, φαίνεται η φωτιά να έχει μπει σε σπίτια, ενώ κάτοικοι προσπαθούν με λάστιχα να προστατέψουν τις περιουσίες τους. «Είμαστε με την μάνικα γιατί έχουμε σπίτια εδώ, είναι η ζωή μας, οι περιουσίες μας», λέει ένας άνδρας, που επιχειρεί με ένα λάστιχο. Το σπίτι του δεν κινδυνεύει, γιατί είναι σε διπλανό οικισμό, αλλά όπως λέει, βοηθάει τους συμπολίτες του.

«Η φωτιά είναι πολύ μεγάλη, ξέφυγε από το βουνό και είναι σε απόσταση ούτε 100 μέτρα από τον οικισμό. Παρά το γεγονός πως υπάρχουν 20 εναέρια και κάνουν συνεχώς ρίψεις, ενώ η θάλασσα είναι δίπλα, η φωτιά έχει δυναμώσει», λέει στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς. Όπως τονίζει ο δήμαρχος, στην κατάσβεση συμβάλλουν κυρίως τα εναέρια μέσα λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

«Η φωτιά πέρασε μέσα από δεκάδες σπίτια, είναι επόμενο πως κάποια έχουν πάθει ζημιά. Η εικόνα που έχω είναι πως έγινε εκκένωση από όλα τα σπίτια και έφυγαν όλοι με ασφάλεια», σημείωσε ο κ. Λούκας.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτιών της.

Παράλληλα, το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω φωτιάς και αυτή τη στιγμή την περιοχή καλύπτουν 2 ασθενοφόρα οχήματα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν έχει χρειαστεί να επέμβουν σε κάποιο περιστατικό.

Εκκενώσεις οικισμών

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλησαν τρία μηνύματα από το 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το πρώτο μήνυμα.

Το δεύτερο μήνυμα αναφέρει εκκένωση του Τουρκολίμανου προς Λαύριο και το τρίτο αφορά την εκκένωση των περιοχών Καταφυγί και Χάρακα, προς Λαύριο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θυμάρι #Παλαιάς_Φώκαιας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️Αν βρίσκεστε στη περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαγονήσι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 26, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τουρκολίμανο #Παλαιάς_Φώκαιας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️Αν βρίσκεστε στη περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαύριο

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 26, 2025

Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, προς Σούνιο στην αρχή της Παλαιάς Φώκαιας και από Σούνιο στο ύψος του Όρμου Καταφυγή.

Ο χάρτης της πρόβλεψης του κινδύνου για πυρκαγιά αύριο, Παρασκευή:

Πηγή: skai.gr

